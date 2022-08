Carreño Busta vence Hubert Hurkacz e fica com o título do ATP 1000 de Montreal

Estadão Conteúdo 14/08/2022 - 22:10 Compartilhe

O espanhol Pablo Carreño Busta conquistou o ATP 1000 de Montreal, neste domingo, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, em 1h45 de jogo. Com a vitória o tenista vai subir do 23º para o 14º lugar no ranking.

O primeiro set foi de domínio de Hurkacz, décimo do mundo, graças ao seu forte saque. No sexto game, ele obteve uma quebra de serviço que o levou a fechar a primeira parcial em 6/3.

Com precisão nas bolas de fundo de quadra, Busta conseguiu dominar o adversário e abriu 3 a 0, com uma quebra de serviço. Foi o bastante para que o espanhol empatasse o placar com o mesmo 6/3.

O último set foi mais emocionante. Busta abriu vantagem com uma quebra, mas Hurkacz, dono de 18 aces na partida, reequilibrou a disputa, que só foi decidida no último game, após nova quebra do espanhol. Mais um 6/3.

Com a vitória, Busta, que esteve entre os dez primeiros do mundo, soma agora sete títulos. Com certeza, este de Montreal é o mais importante.