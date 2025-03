Carregador explode em voo de Hong Kong, e passageiros se desesperam; veja vídeo

Um carregador de celular pegou fogo dentro da cabine de um avião durante voo em Hong Kong, nesta quinta-feira, 20. Os passageiros se desesperaram com o ocorrido e, para tentar conter as chamas, jogaram água contra o dispositivo.

🔥Breaking !เที่ยงที่ผ่านมาไฟล์ท HX115 ของ Hong Kong Airlines รูท Hangzhou-Hong Kong ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ Fuzhou 🔴หลังเกิดไฟไหม้-ควันออกมาจากช่องเก็บของเหนือศีรษะ ซึ่งใน Wechat มีการให้ข้อมูลว่าอาจมาจากพาวเวอร์แบงค์ (ยังไม่ยืนยัน) ในคลิปคือช่วงเกิดเหตุ ผดส.ลุกหนีกลางเที่ยวบิน pic.twitter.com/FqH343UW9l — 🏳️‍🌈 CHERSAN SRISATJANG ✈️ (@RonallChersan) March 20, 2025

No vídeo, divulgado no X, é possível ver o momento em que os passageiros abrem as cabines do avião a procura do carregador em chamas. Quando encontraram, passam a jogar água de garrafas.

De acordo com a companhia Hong Kong Airlines, o carregador portátil esquentou sozinho e pegou fogo durante o voo. A aeronave decolou da cidade chinesa de Hangzhou com destino a Hong Kong, mas, por conta do ocorrido, pousou no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle, onde os passageiros foram retirados do avião. Ninguém ficou ferido.

A aeronave, um Airbus A320, não teve danos importantes. Em declaração, a Hong Kong Airlines disse: “O voo HX115 da Hong Kong Airlines, partindo de Hangzhou para Hong Kong hoje, desviou e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle devido a um incêndio no compartimento superior, que foi extinto com sucesso”.