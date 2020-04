Carrefour: vendas consolidadas somam R$ 15,881 bi no 1º trimestre

As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil atingiram R$ 15,881 bilhões no primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 12,2% em comparação ao mesmo período de 2019. De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, a estratégia de expansão nos formatos de atacado e proximidade nos últimos 12 meses foi responsável pelo crescimento adicional de 4,3%.

A receita bruta do Atacadão atingiu R$ 10,8 bilhões no primeiro trimestre, representando um crescimento total de 13,6%. O crescimento foi intensificado pelo movimento de estocagem pré-quarentena visto no varejo de alimentos.

As vendas do Carrefour Varejo sem gasolina, cresceram 9,1% incluindo o marketplace, atingindo R$ 4,5 bilhões. “Assim como o Atacadão, o Varejo também observou um aumento do tíquete médio e uma redução no número de tíquetes, reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas”, diz o documento.