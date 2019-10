Carrefour: vendas consolidadas somam R$ 15,143 bi no 3º trimestre, alta de 8,4%

O Carrefour Brasil divulgou nesta segunda-feira suas prévias de vendas do terceiro trimestre de 2019. O valor bruto consolidado somou R$ 15,143 bilhões no período, um crescimento de 8,4% na comparação com o terceiro trimestre de 2018. No acumulado em nove meses, as vendas chegaram a R$ 44,582 bilhões, alta de 10%.

As vendas consolidadas sem gasolina cresceram 8,9% no trimestre, a R$ 14,442 bilhões. No ano, o número nesse mesmo critério teve alta de 10,8%, a R$ 42,535 bilhões.

As redes de varejo do Carrefour, sem contar os combustíveis, tiveram vendas brutas de R$ 4,126 bilhões entre julho e setembro, alta de 8,9%. As vendas mesmas lojas, ou seja, que não levam em conta lojas abertas nos últimos 12 meses, tiveram alta de 8,8%, enquanto as expansões contribuíram com 0,2%.

A companhia explica que esse desempenho do varejo, com expansão das vendas muito maior que no terceiro trimestre do ano passado, quando o crescimento total foi de 2,5%, é resultado de alguns fatores. O Carrefour aponta investimentos no e-commerce, que contribuiu nas vendas de não-alimentos, reposicionamento dos preços nos hipermercados, iniciativas comerciais e de transição alimentar.

No e-commerce, as vendas brutas de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) subiram 44,2% no terceiro trimestre, e representaram aproximadamente 11% do segmento de varejo do Carrefour, sem contar gasolina. Essa proporção era de 8,2% um ano antes. O marketplace representou 23% do GMV total, ante 16,1% no terceiro trimestre de 2018.

A companhia informa que foram abertas 19 novas lojas nos últimos 12 meses, das quais três novas da rede Atacadão somente no terceiro trimestre. Ao final de setembro, a rede do Carrefour totalizava 679 unidades.

No Atacadão, as vendas brutas somaram R$ 10,316 bilhões no trimestre, alta de 9% na comparação anual. De janeiro a setembro, as vendas foram de R$ 30,2 bilhões, aumento de 12,3%.

Para este segmento, a expansão teve maior peso nas vendas do trimestre, com 6,9% de alta, contra 1,8% nas vendas mesmas lojas. Mas segundo explica o Carrefour, excluindo-se o mês de julho, que registrou um aumento de vendas por conta da greve dos caminhoneiros em 2018, as vendas mesmas lojas teriam crescimento de 2,7% no trimestre.

O Atacadão fechou setembro com 178 lojas, e segundo a companhia o cronograma segue em linha com a meta de abertura de 20 lojas desta bandeira em 2019.

O Banco Carrefour teve crescimento de 30,6% no faturamento total no terceiro trimestre, para R$ 8,4 bilhões. Em relação ao segundo trimestre, a alta foi de 7,2%. Somente no Cartão Carrefour, o faturamento cresceu 22,5%, para R$ 5,9 bilhões. O cartão Atacadão cresceu 57% em um ano, com faturamento de R$ 2,3 bilhões.

A carteira de crédito do Banco Carrefour fechou setembro em R$ 10,3 bilhões, alta de 38,6% em 12 meses.