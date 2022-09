Carrefour terá R$ 50 Mi para preservar florestas

admin3 07/09/2022 - 8:50 Compartilhe

O Carrefour Brasil anunciou um plano de ação de combate ao desmatamento. A companhia fará investimento de R$ 50 milhões em ações voltadas à preservação dos biomas brasileiros. O valor será convertido em um fundo dedicado à luta contra o desmatamento e financiará, até 2026, projetos de auxílio ao reflorestamento.







Dentre as medidas, a companhia prevê reduzir os volumes de fornecimento de carne bovina oriunda de “áreas críticas” em 50%, até 2026, e 100% até 2030. No entanto, a empresa ainda não informa quanto da carne bovina que vende hoje vem desses locais.

“Atualmente, a companhia monitora 100% dos fornecedores diretos. O desafio agora é o avanço no trabalho com os indiretos”, disse a rede varejista, em nota.

