Carrefour tem lucro líquido de R$ 330 milhões e reverte prejuízo

22/07/2024 - 20:46

O Carrefour teve lucro líquido de R$ 330 milhões no segundo trimestre de 2024 e reverteu prejuízo de R$ 249 milhões no mesmo período de 2023. No conceito ajustado, o lucro foi de R$ 151 milhões, com alta de 412,5%. O Ebitda ficou em R$ 1,609 bilhão, alta de 20,2%. Já a receita líquida foi de R$ 29,619 bilhões, com alta de 7,8%. A receita líquida das vendas das lojas, por sua vez, foi de R$ 28,047 bilhões, alta de 8,1%.

As vendas consolidadas do grupo, que totalizaram R$ 30,5 bilhões no período, com crescimento de 4,9% ante o mesmo período de 2023, foram puxadas por vendas em mesmas lojas (conceito que considera apenas os estabelecimentos que estavam abertos um ano antes e seguiram abertos no trimestre) com alta de 7,4% no Atacadão, 2,5% no Sams Club e 2,3% no negócio de varejo (excluindo as vendas dos postos de gasolina).

No Atacadão, as antigas lojas do Grupo BIG transformadas na bandeira de atacarejo da companhia foram responsáveis por 11,5% das vendas do segmento e apresentaram crescimento em mesmas lojas de 21,4% no trimestre, o que, para a companhia, indica que esse conjunto de estabelecimentos está amadurecendo dentro do esperado.

A bandeira teve seis novas lojas no trimestre e um fechamento. Em 2024, a expectativa, que era de 10 a 12 novas lojas, passou para 20, todas conversões de lojas do Varejo, sendo 12 hipermercados Carrefour e 8 supermercados.

O diretor vice-presidente de Finanças do Grupo Carrefour Brasil, Eric Alencar, aponta que apesar de uma margem bruta com queda de 0,3 ponto porcentual, para 14,6%, o Atacadão entregou margem Ebitda ajustada de 6,1%, com 0,4 ponto porcentual a mais. Para ele, isso é fruto, entre outras coisas, de lojas convertidas mais maduras.

O varejo, por sua vez, teve queda nas vendas em mesmas lojas de 0,4% no segmento alimentar e desempenho positivo de 7,5% no não alimentar, desconsiderando a venda dos postos de gasolina. As vendas totais, porém, caíram 11,3% na comparação anual pela redução de 20% na área de vendas. Nos últimos nove meses, foram 11 lojas de varejo (8 hipermercados + 3 supermercados) transformadas em lojas Atacadão e Sams Club, além de 126 lojas (16 hipermercados + 110 supermercados) fechadas. O Grupo ainda encerrou a parceria para operação de 15 supermercados Super Nosso em Minas Gerais no segundo trimestre de 2024.

No Banco Carrefour, o faturamento somou R$ 16,6 bilhões no trimestre, alta de 13% na comparação anual. Quanto à inadimplência, o índice de atrasos acima de 30 dias atingiu 14,8% no trimestre, com queda de 2,2 p.p. na comparação anual e -0,2 p.p. sobre o trimestre anterior. Os atrasos acima de 90 dias, por sua vez, tiveram redução de 1,7 p.p. na comparação anual e aumento de 0,1 p.p.frente ao trimestre anterior, alcançando 12,0% do total.