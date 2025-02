Carrefour tem lucro líquido ajustado de R$ 1,770 bi no 4tri24, um salto anual de 240%

O Carrefour Brasil registrou lucro líquido ajustado controlador de R$ 1,770 bilhão no quarto trimestre de 2024. O resultado é três vezes maior (240%) quando comparado ao que foi reportado um ano antes, de R$ 520 milhões.

Segundo o diretor vice-presidente de Finanças (CFO) do Grupo Carrefour Brasil, Eric Alencar, o avanço do lucro líquido é justificado por menores despesas financeiras, taxas mais baixas de empréstimos intercompany e eficiência tributária.

“O lucro líquido de quase R$ 1,8 bilhão é o horizonte de ganhos esperado para os próximos cinco anos”, destaca Alencar, explicando que a norma contábil permite estabelecer uma previsão de longo prazo “confortável” diante dos parâmetros de eficiência da empresa.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 1,917 bilhão, no intervalo de outubro a dezembro de 2024, alta anual de 2,2%, enquanto a margem Ebitda mostrou queda de 0,2 ponto porcentual (p.p.), fechando o último trimestre do ano em 6,5%.

A queda da margem, segundo a varejista, reflete uma redução nas margens no Banco Carrefour e no Sam’s Club. No acumulado de 2024, o Ebitda ajustado foi R$ 6,5 bilhões, alta de 13,4%, enquanto a margem Ebitda foi de 5,9%.

A receita líquida consolidada, por sua vez, foi de R$ 29,654 bilhões, alta de 5,7% em relação ao quarto trimestre de 2023. “O resultado demonstrou a habilidade do Grupo Carrefour em continuar a crescer receita ao mesmo tempo em que expande rentabilidade, focando na disciplina de custos, ganhos de eficiência e condições competitivas”, disse o CEO da companhia, Stephane Maquaire.

O imposto de renda registrou ganho de R$ 777 milhões no último trimestre de 2024, impactado por R$ 1,006 bilhão do reconhecimento de ativos tributários diferidos de perdas acumuladas do Grupo BIG e R$ 68 milhões em razão do anúncio de distribuição de JCP juros sobre capital próprio em dezembro do ano passado.

No trimestre reportado, as vendas consolidadas somaram R$ 32,8 bilhões, alta de 5,5% ante um ano, com crescimento de vendas mesmas lojas (like-for-like) de 6,3% no Atacadão, 5,9% no Carrefour Varejo ex-gasolina e 2,1% no Sam’s Club, na mesma base de comparação.