Carrefour tem em 2021 lucro de 1,07 bi de euros, alta de quase 70% na base anual

O Carrefour registrou lucro líquido de 1,072 bilhão de euros em 2021, informou a companhia nesta quarta-feira, 16. O resultado representa um avanço de quase 70%, em comparação ao ano anterior.

O lucro ajustado por ação, por sua vez, subiu de 1,26 euro em 2020 para 1,47 euro em 2021 uma alta de 17,2%. As vendas totais ficaram em 81,245 milhões de euros.

O grupo francês informou ainda o lançamento de uma nova recompra de ações, no valor de 750 milhões de euros. Em 2021, o valor foi de 700 milhões de euros.

CEO e presidente do grupo, Alexandre Bompard considerou que a performance em 2021 foi “muito forte”, confirmando a execução de um plano estratégico.

Em nota aos investidores, ele destaca as iniciativas digitais do Carrefour, além dos ganhos de mercados em seus países de principal atuação. “Esse impulso comercial se reflete em um desempenho financeiro igualmente sólido, com crescimento de vendas apesar de uma base comparável alta, uma melhora acentuada em nosso lucro operacional, principalmente na França, e um nível recorde de geração líquida de fluxo de caixa livre”, afirmou.

