Estadão Conteúdo 07/05/2024 - 21:09

O Carrefour afirmou ter 7 lojas fechadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

A rede, que destinou cestas básicas para doação na região em caráter de emergência, tem cerca de 7% das vendas vindas do Estado. No entanto, as lojas fechadas dizem respeito a menos de 1% das vendas do grupo.

O CEO, Stephane Maquaire, afirmou que a companhia busca dar assistência aos seus funcionários, bem como prestar ajuda aos moradores do entorno.