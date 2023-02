Carrefour lucra mais que o esperado e projeta crescimento do fluxo de caixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 17:22 Compartilhe

O Carrefour registrou lucro líquido de 1,35 bilhão de euros em 2022, crescendo 26% na comparação com o ano anterior e superando expectativas de analistas, que esperavam lucro de 999 milhões de euros. Por ação, o lucro foi de 1,63 euros, em termos ajustados, acima dos 1,43 euros registrados em 2021.





Em 2022, o Carrefour registrou um total de 90,81 bilhões de euros em vendas.

No balanço corporativo, a empresa ainda destaca a aquisição do Grupo Big, que expandiu o número de vendas no Brasil e na América Latina.

Segundo o Carrefour, 59 lojas do grupo foram convertidas até o final de 2022 e o processo de rápida integração deve ser concluído até o final deste ano.





O Carrefour relatou que a integração do Grupo Big também gerou aumento nos custos de prejuízo financeiro líquido, junto as altas taxas de juros para empréstimos nos bancos centrais. No total anual, a empresa teve prejuízo líquido de 3,4 bilhões de euros.

Como guidance, o Carrefour projeta crescimento no Ebitda, na renda operacional recorrente e no fluxo de caixa livre líquido.

*Com informações da Dow Jones Newswires

