Carrefour inaugura primeiro supermercado Atacadão na França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2024 - 8:48 Para compartilhar:

O Carrefour inaugurou, nesta quinta-feira (20), o primeiro supermercado da sua rede brasileira Atacadão na França, a nordeste de Paris, depois de uma primeira tentativa frustrada pela rejeição local.

O grupo francês anunciou em 2022 a chegada em 2023 desta rede especializada em artigos de baixo preço e grandes quantidades e muito popular no Brasil.

Mas a oposição local em Sevran, cidade inicialmente escolhida para a inauguração francesa, forçou-o a buscar uma alternativa, por fim na cidade vizinha de Aulnay-sous-Bois.

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, presente na inauguração, elogiou o “formato inédito” do supermercado com uma gama de produtos a preços não encontrados na França.

O supermercado oferece vendas em varejo e atacado.

“Esperamos gerar cerca de 30% das nossas vendas” por meio de profissionais, que se beneficiarão de preços diferentes dos do público em geral, disse à AFP Noël Prioux, diretor executivo do Carrefour responsável pelo projeto Atacadão.

O Carrefour estabeleceu o prazo de “6 a 8 meses para ver se o modelo é bom”, sem especificar objetivos de vendas, antes de considerar abrir outras lojas com este formato na França.

No entanto, Prioux garante que já foram identificadas cidades “nas quais poderia valer a pena se instalar”.

Os sindicatos de distribuição criticaram o modelo social do novo formato. Em setembro, a sede da CFDT reportou a perda de 96 empregos, que o Carrefour disse terem sido realocados dentro do grupo.

cda-mng-tjc/zm/aa