Carrefour espera converter 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam’s Club entre 2024 e 2026

O Grupo Carrefour Brasil divulgou na manhã desta terça-feira, 27, novas projeções para o período entre 2024 e 2026, com a expectativa de que consiga converter aproximadamente 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sams Club. Destas, cerca de 20 devem ocorrer em 2024, segundo fato relevante.

Em relação à abertura de lojas, o Carrefour Brasil espera abrir entre 10 e 12 lojas Atacadão e entre 7 e 9 lojas Sam’s Club em 2024. Quanto ao capex, a projeção é de que os gastos de capital para o ano fiscal de 2024 devem variar entre R$ 2,3 bilhões até R$ 2,6 bilhões. Já para capital de giro, os níveis de estoque devem ser reduzidos em aproximadamente 2 dias de custo das mercadorias vendidas em 2024.

Retirada de ‘guidance’

O Carrefour Brasil, contudo, também informou a retirada do guidance divulgado em 24 de setembro de 2021 relativo à projeção de atingir R$ 100 bilhões em vendas brutas em sua unidade de negócios Atacadão para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A retirada, segundo a empresa é “resultante das mudanças no ambiente macroeconômico do país”.

