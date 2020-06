Carrefour divulga relatório de sustentabilidade

O Carrefour divulgou nesta quinta-feira, 18, seu Relatório de Sustentabilidade referente a 2019. A empresa informou que no ano passado deixou de emitir cerca de 1,3 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera, graças a uma série de medidas implementadas. Porcentualmente, a diminuição foi de 5%.

Ao todo, o grupo coletou cerca de 43.356 quilos de resíduos em 312 pontos destinados a esta iniciativa. Outra medida foi a substituição de 5,5 milhões de embalagens por materiais sustentáveis. No ano, a redução de consumo de energia da companhia foi de 3%.

O presidente do grupo, Noel Priöux, disse ainda em webinar com a diretoria do grupo que, no campo da transparência, o grupo conta ha cerca de um ano com uma base de dados que funciona como uma espécie de blockchain. Nela, uma vez que determinado produto entra no sistema, não é possível apagá-lo. “É uma forma de dar transparência à cadeia produtiva”, dizS

Veja também