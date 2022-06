Carrefour: Comitê Executivo terá 12 membros após incorporação do Big

O Carrefour comunicou nesta quinta-feira, 2, como será a composição de seu novo Comitê Executivo (Comex), após o fechamento da operação da incorporação do Grupo Big Brasil, ainda não concluída. O Comex será ampliado para 12 executivos, que responderão diretamente ao presidente.

Em comunicado ao mercado, o Carrefour informa que a futura composição terá um equilíbrio entre profissionais do Grupo Carrefour Brasil, colaboradores do Grupo Big e executivos do mercado. A participação de mulheres no topo da liderança também será ampliada, passando a representar 33% do total dos executivos, contemplando áreas corporativas e áreas de negócio.





A nova estrutura terá, ainda, duas cadeiras transversais: Digital e Transformação, a fim de dar mais agilidade e simplicidade aos processos internos.

“Queremos construir uma nova empresa que seja fundamentada nas fortalezas dos dois grupos. O novo Comex materializará a nossa decisão de fazer uma integração verdadeira e não apenas uma aquisição”, destaca a presidente do Grupo Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, em nota à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo ela, a nova estrutura também refletirá o quanto a empresa está comprometida com o processo de simplificação, agilidade e digitalização, “trazendo cada vez mais a experiência do cliente para o centro das nossas ações”.