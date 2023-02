Carrefour Brasil tem queda de 28% no lucro no 4° tri com conversões de lojas e financeiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 18:24 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Carrefour Brasil divulgou nesta segunda-feira uma queda de 28,2% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre frente a um ano antes, pressionado pelos custos das conversões de lojas adquiridas do BIG e das maiores despesas financeiras, enquanto as vendas líquidas avançaram 36,3%.

O grupo, que tem no Atacadão seu principal ativo, concluiu a aquisição do BIG no ano passado e tem um plano já em andamento para a conversão de mais de 120 pontos adquiridos em outras bandeiras até o início de 2024. Analistas vem observando de perto o efeito da inflação e dos juros no negócio da companhia.

O lucro líquido ajustado do Carrefour Brasil de outubro a dezembro foi de 550 milhões de reais, contra 766 milhões de reais no mesmo período de 2021. Sem excluir efeitos extraordinários, incluindo relacionados à integração do BIG, o recuo seria de 58,1%, a 426 milhões de reais.





“A conversão de lojas tem efeito no lucro líquido, temos esse efeito negativo de ‘one-off’ (extraordinário) da conversão de lojas, mas quando já está convertida observamos um crescimento das vendas”, disse a jornalistas o diretor de Finanças e Relações com Investidores da empresa, David Murciano.

Ele disse que essa pressão no lucro é “natural” e que a empresa espera compensar com crescimento da geração de caixa.

Com uma dívida maior depois da aquisição e em meio a uma Selic que foi a 13,75%, o Carrefour Brasil viu seu resultado financeiro líquido piorar quase 200% no quarto trimestre na base anual, para perda de 790 milhões de reais.

Questionado sobre como está a relação com bancos após a crise da varejista Americanas, ele disse que o ambiente está “um pouco mais complicado”, mas que o Carrefour vem tendo “conversas boas” com as instituições financeiras.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do Carrefour Brasil no trimestre foi de 1,97 bilhão de reais no período, avanço de 12,4%. A margem Ebitda ajustada caiu de 8,5% para 7% em 12 meses, mas a margem bruta subiu de 20,6% a 21,7%.

Murciano destacou o nível de margem mesmo com a inflação dando sinais de arrefecimento, o que poderia impactar os negócios do Atacadão.





As vendas líquidas do grupo subiram 36,3%, para 28,2 bilhões de reais, frente ao quarto trimestre de 2021, com avanço de 22,6% na divisão de atacarejo, enquanto o varejo, segmento que inclui, por exemplo, as lojas Carrefour, cresceu 47,7%.

O Carrefour Brasil, do francês Carrefour, disse que a integração do BIG segue em linha com o planejado e as conversões ficaram acima do esperado no ano passado, com 59 lojas, ante as 37 estimadas.

Perguntado sobre se a rede de hortifruti Natural da Terra, da Americanas, poderia ser de interesse do grupo, o executivo disse que a bandeira “encaixa perfeitamente na organização do Carrefour”, mas que o foco no momento é em integrar o BIG, não fazer aquisições.

Sobre o começo de 2023, disse que os negócios em geral continuaram “em linha” com o final de 2022, mas que “a tração” caiu “um pouco”.

(Por André Romani)

