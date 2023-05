Carrefour Brasil tem prejuízo de R$113 mi no 1º tri com alta de custos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 19:42 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Carrefour Brasil registrou prejuízo líquido aos acionistas controladores de 113 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo lucro de 370 milhões de reais um ano antes, impactado por elevação nos custos e investimentos para conversão de lojas adquiridas do BIG, conforme balanço publicado nesta terça-feira.

Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de 20,2 milhões de reais, segundo dados compilados pela Refinitiv.

“Grande parte desse prejuízo foi explicada pelos investimentos que estão sendo feitos no BIG, que passam pelas linhas de despesas”, disse o diretor financeiro da empresa, Eric Alencar, a jornalistas. Ele foi eleito para o cargo no final de março.

“Temporariamente, existe esse efeito, até porque estamos executando as conversões mais rápido do que prevíamos”, acrescentou ele.

O Carrefour Brasil, dono da marca Atacadão, concluiu a compra do BIG em meados de 2022 por 7,5 bilhões de reais, mas, no mês passado, anunciou a redução no valor da aquisição em até 1 bilhão de reais devido a questões contratuais. A integração das empresas envolve a conversão de mais de 120 lojas, com expectativa atual de serem finalizadas no meio deste ano. A projeção inicial era que esse processo terminaria apenas no início de 2024.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,04 bilhão de reais entre janeiro e o final de março, queda de 16,8% na base anual. Analistas esperavam Ebitda de 1,25 bilhão de reais. Sem incluir o BIG, o Ebitda ajustado foi de 1,25 bilhão, alta de 0,6% ano a ano.

A margem Ebitda ajustada ficou em 4,3% no trimestre, contra 6,6% no mesmo período de 2022. Sem contabilizar os efeitos da integração do BIG, o indicador fechou o trimestre em 6,2%, em comparação a 6,6% um ano antes.

As vendas consolidadas do grupo, que já haviam sido divulgadas no final de abril em caráter preliminar, somaram 27,1 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

(Por André Romani)

