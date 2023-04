Carrefour Brasil tem alta nas vendas do 1º tri e maior participação de mercado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/04/2023 - 19:51 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Grupo Carrefour Brasil teve um aumento em seu volume de vendas do primeiro trimestre de 2023 contra o mesmo período no ano anterior, com maior ganho de participação de mercado, divulgou a companhia em fato relevante nesta segunda-feira.







As vendas consolidadas da rede de supermercados somaram 27,1 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período no ano anterior, mostrou a versão preliminar e não auditada dos resultados operacionais da empresa.

A companhia atribuiu o crescimento à alta nas vendas em mesmas lojas, no setor de atacarejo (+5,7%) e nas vendas no varejo que excluem combustível (+5,7%) ante o trimestre anterior, à expansão orgânica do Atacadão (+3,9%) e à integração do Grupo BIG.

No atacado, que responde por 67% do total de vendas brutas do Carrefour Brasil, o crescimento foi de 20,1%, de 15 bilhões para 18,1 bilhões de reais, na base anual.

“Esse desempenho foi alcançado em um trimestre marcado por um ambiente macroeconômico desafiador”, destacou a companhia no documento, ressaltando a desaceleração da inflação de alimentos, um cenário competitivo mais acirrado, especialmente no atacarejo, e a forte base de comparação.

O Carrefour Brasil também destacou o ganho de 1,8 ponto percentual de participação de mercado no primeiro trimestre de 2023, segundo a consultoria Nielsen, considerando a aquisição do Grupo BIG como efeito de expansão desde junho do ano passado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias