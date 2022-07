Carrefour Brasil tem alta discreta no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – O Carrefour Brasil teve leve alta no lucro do segundo trimestre, diante de alta dois dígitos nas vendas do varejo e do atacarejo, no primeiro resultado após a aquisição do Grupo BIG.







O lucro líquido ajustado da empresa atribuído ao acionista controlador foi de 600 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 1,3% ante mesmo período de 2021.

Os números, que incluem as operações do Grupo BIG, adquirido em junho, abrem a temporada de balanços de empresas listadas para o varejo alimentar, com os investidores de olho nos efeitos da inflação e da alta da taxa de juros nos negócios do setor.

Os principais concorrentes do Carrefour Brasil listados em bolsa, o atacarejo Assaí e o GPA, dono da bandeira Pão de Açúcar, divulgam resultados na quarta-feira.

(Por Andre Romani)