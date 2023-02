Carrefour Brasil espera finalizar conversões de lojas BIG antes do esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 10:40 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire, afirmou nesta terça-feira que a companhia espera poder concluir conversões de lojas do grupo adquirido BIG no terceiro trimestre, antes que o esperado.

A companhia, que tem no Atacadão um de seus principais ativos, concluiu a aquisição do BIG no ano passado e tinha meta de concluir no início de 2024 plano de conversão de mais de 120 lojas adquiridas da rede em outras bandeiras do grupo.

O Carrefour Brasil divulgou na noite de segunda-feira uma queda de 28,2% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre frente a um ano antes, pressionado em parte pelos custos das conversões de lojas adquiridas do BIG.





Maquaire afirmou nesta terça-feira que o Carrefour Brasil prepara ações comerciais “muito fortes” para o setor de atacarejo no primeiro semestre, segmento em que compete mais intensamente com o rival Assaí.

As ações do Carrefour Brasil exibiam alta de 2,6% às 10h37, enquanto o Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,08%.

(Por Andre Romani)

