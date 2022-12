Carrefour Brasil congela preço de produtos de marca própria

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 13:40 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Carrefour Brasil anunciou nesta quinta-feira que vai manter inalterados os preços de 4 mil produtos de marca própria por 100 dias, ampliando rivalidade no varejo em um momento em que a inflação segue corroendo o poder de compra das famílias.

Esta é o segundo ano consecutivo que a empresa promove campanha similar. Atualmente, as marcas próprias representam quase 20% das vendas líquidas totais de alimentos da operação de varejo do Carrefour.

Além de alimentos, o congelamento dos preços inclui itens de higiene pessoal, limpeza e para animais de estimação.

“Com a integração com o Grupo BIG vamos conseguir levar os produtos a mais consumidores em todas as regiões do país, com as nossas bandeiras”, disse Victor Guedes, diretor comercial do Carrefour Varejo, em comunicado à imprensa.

Às 13h36, as ações do Carrefour Brasil, que é dono também da maior rede de atacarejo do país, Atacadão, mostravam baixa de 3,1%, cotadas a 15,48 reais. No mesmo horário, o Ibovespa recuava 1,25%.

A pesquisa Focus do Banco Central mostrou nesta semana que economistas elevaram previsões para a inflação neste ano e no próximo, para 5,91% e 5,02%, respectivamente.

Os preços de combustíveis voltaram a subir e somaram-se à pressão de alimentos para levar o IPCA-15 a acelerar a alta em novembro, marcando avanço de 0,53%, maior ritmo de avanço em cinco meses, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na semana passada.

O Carrefour Brasil vai manter os preços dos produtos de marca própria inalterados entre esta quinta-feira e 11 de março, segundo comunicado à imprensa. A campanha vale para lojas físicas, vendas online e pelo aplicativo da companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

