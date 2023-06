Carrefour Brasil conclui conversões de lojas do Grupo BIG seis meses antes do previsto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 10:45 Compartilhe

O Grupo Carrefour Brasil informou nesta sexta-feira, 30, que concluiu a conversão de 129 lojas do Grupo BIG. O térmico ocorre um ano após a aquisição do grupo Big e seis meses antes do planejado inicialmente.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que entre as lojas convertidas estão 76 lojas Atacadão (convertidas de: 46 Maxxi, 27 Hipermercados BIG, 2 TodoDia e 1 Sams Club); 48 Hipermercados Carrefour (convertidos de Hipermercados BIG) e 5 Sams Club (convertidas de: 3 Hipermercados BIG e 2 Maxxi).

O Grupo Carrefour Brasil diz ainda que concluiu a conversão de 129 lojas (5 a mais do que o contemplado inicialmente) dentro do orçamento de investimento anunciado de R$ 1,9 bilhão e destaca a disciplina de capital e sua capacidade de execução.

“Além das conversões de lojas do Grupo BIG, em 2023 abriremos entre 10 a 15 novas lojas Atacadão, demonstrando nosso apetite de continuar a crescer no formato de atacarejo”, destaca a empresa.

