Carrefour Brasil anuncia novo comitê executivo

O Grupo Carrefour Brasil informou na manhã desta sexta-feira, 15, em comunicado ao mercado, a nomeação do novo Comitê Executivo, que será encarregado da implementação da estratégia da empresa de simplificar as operações e gerar ganhos de eficiência. A equipe reúne os principais líderes das áreas corporativas e reflete a organização recentemente adotada pelo grupo.

O Comitê Executivo será integrado por: Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil; Roberto Mussnich, CEO do Atacadão; José Luis Gutierrez, CEO do Carrefour Varejo; Paula Cardoso, CEO do Carrefour Soluções Financeiras e diretora executiva de Clientes, Serviços e Transformação Digital; Yen Wang, diretor executivo do Carrefour Property; Sébastien Durchon, diretor executivo de Finanças; Sylvia Leão, diretora executiva de Gestão de Gente; Stephane Engelhard, diretor executivo de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade.

Segundo Prioux, o objetivo da nova equipe é dar continuidade ao plano de crescimento sustentável, com foco na expansão multiformato e multicanal, acelerar sua transformação digital e consolidar sua posição de liderança no varejo brasileiro.