Carrefour: Atacadão puxa crescimento de vendas em mesmas lojas

No primeiro trimestre de 2021, as vendas do Grupo Carrefour Brasil em base “mesmas lojas” cresceram 11,6% (sem gasolina). Segundo a companhia, a alta foi suportada pelo crescimento de 12,9% no Atacadão, que registrou um crescimento de dois dígitos pelo terceiro trimestre consecutivo.

O Carrefour Varejo, por sua vez, apresentou crescimento de 8,6%, superando o mercado pelo quarto trimestre consecutivo, segundo dados da Nielsen.

“Nossa estratégia de expansão nos formatos de Atacado e Proximidade nos últimos 12 meses adicionou mais 4,2% de crescimento, com a abertura de 9 lojas de atacado de autosserviço”, diz no informe de resultados.

A companhia diz ainda que o primeiro trimestre foi afetado pelo cancelamento do carnaval, novas medidas restritivas em março; e efeito calendário negativo devido ao ano bissexto de 2020. “A tendência inflacionária nas categorias alimentares, especialmente commodities, começou a desacelerar em linha com nossas expectativas. Mês a mês, a inflação de alimentos vem reduzindo gradualmente desde novembro de 2020; tendo sido significativamente menor no primeiro trimestre de 2021 e até mesmo negativa em março”, pontua o grupo.

