Carrasco do Barcelona é alvo de diversos clubes, revela empresário Darwin Núñez vive bom momento com a camisa do Benfica e desperta o interesse de grandes equipes do futebol europeu, mas uruguaio está focado em seu clube

Darwin Núñez, carrasco do Barcelona na Champions League, desperta o interesse de diversos clubes da Europa, revelou Edgardo Lasalvia, empresário do atleta, em entrevista ao portal “FCInterNews”. No entanto, o agente afirmou que o uruguaio está focado em fazer um bom trabalho no Benfica.

– Várias equipes grandes nos contataram, mas sua cabeça está no Benfica e com a seleção uruguaia. É assim que virão coisas importantes. Mas Darwin está pronto para jogar em qualquer time do mundo.

O jovem de 22 anos está em sua segunda temporada com a camisa do Benfica após ter sido contratado do Almería. No entanto, Núñez vem sendo o principal destaque da equipe de Jorge Jesus e é responsável por anotar seis gols em oito partidas entre Campeonato Português e Champions League.

De acordo com a imprensa portuguesa, clubes da Itália e da Inglaterra já enxergam o atacante como uma possibilidade de mercado em 2022. Apesar dos rumores, o atleta possui contrato com as Águias até 2025 e os Encarnados devem buscar lucrar em cima de uma possível transferência do jovem.

