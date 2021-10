Carrasco da base, Renato Gaúcho contestado e mais: veja o que bombou na web com o Fla-Flu Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1 em clássico válido pelo Brasileirão e torcedores invadiram as redes sociais para comentar o jogo

O Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1 em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2021 e os torcedores ‘invadiram’ as redes sociais após a partida. Do lado Tricolor, os internautas celebraram o primeiro gol de John Kennedy contra o rival no profissional. Já do lado Rubro-negro, críticas ao técnico Renato Gaúcho chegaram aos tópicos mais comentados.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Carrasco na base e no profissional, craque eu faço em casa, tá? – provocou uma torcedora do Fluminense comemorando os gols de John Kennedy.

– John Kennedy 2022. Poderia ser um slogan de candidatura de eleição. E é. Tem que ser o presidente desse time ano que vem – brincou o apresentador Magno Navarro.

– Pode ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, forçar os anti-vax a vacinar, impedir que o Gui Araújo ‘talarique’ os amigos e mesmo assim Renato Gaúcho não pode começar 2022 como treinador do Flamengo – ironizou um torcedor do Flamengo após a derrota no Fla-Flu.

+ Árbitro agredido reclama de punição ao atleta e mais do Fora de Campo!



– Flamengo dando um gostinho de 2016/2017 para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade – brincou outro internauta Flamenguista.

Veja estes e outros tuítes virais sobre o Fla-Flu abaixo.

E MAIS:

carrasco na base e no profissional, craque eu faço em casa, tá? rs — jhoyce. (@jhoyceffc) October 23, 2021

John Kennedy 2022. Poderia ser um slogan de candidatura de eleição. E é. Tem que ser o PRESIDENTE DESSE TIME ano que vem. — Magno Navarro (@onavarromagno) October 23, 2021

Pode ganhar a Libertadores, a copa do Brasil, forçar os anti vax a vacinar, impedir q o Gui Araújo talarique os amigos e mesmo assim Renato Gaúcho n pode começar 2022 como treinador do Flamengo



— poetas (@poetasfla1) October 23, 2021

Flamengo dando um gostinho de 2016/2017 para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade — animefla (@animefla) October 23, 2021

A TORCIDA TE AMA, CARRASCO! pic.twitter.com/TPKsdX403I — TRICOLOR FALANDO (@tricolor_faland) October 23, 2021

O Flamengo não quer ganhar o campeonato brasileiro — Sou Da Nação ᶜʳᶠ (@SouDaNacao) October 23, 2021

Na moral, Fluzão é muito carrasco mesmo kkkkkkk papo reto. Quantos mil anos esse time não faz 3 gols em um jogo? Kkkkkkkkkkkkkkkk tinha que ser nos bastardinhos — Diogo Tricolor (@Diogro_Filosofo) October 23, 2021

O TORCEDOR DO FLAMENGO XINGANDO O RENATO ME DEFINE, ÍDOLO… — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! ⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) October 23, 2021

E MAIS:

Saiba mais