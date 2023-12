Carpini recusa proposta do Santos e garante permanência no Juventude

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 13:31 Para compartilhar:

Um dos primeiros objetivos do presidente Marcelo Teixeira para 2024, o técnico Thiago Carpini decidiu permanecer no Juventude. A nova direção do Santos fez proposta ao jovem treinador, que alegou não ter sido atendido em “algumas exigências” ao recusar a oferta. Carpini revelou também, nesta quinta-feira, que não chegou a receber proposta do Cruzeiro.

“Eu tive uma proposta oficial do Santos, a gente iniciou conversas, mas, por alguns detalhes, algumas exigências que fiz, não vai acontecer. Acho que não seria o momento, já recusei. Tenho contrato com o Juventude até o fim de 2024, trabalhando na programação, montagem de elenco e vida que segue. Eu tive proposta do Santos, não tive proposta do Cruzeiro”, explicou o técnico, em entrevista à rádio Itatiaia.

Carpini e Santos chegaram a fazer uma série de reuniões, mas o treinador mudou de ideia após receber informações sobre possíveis planos do clube para a comissão técnica. Marcelo Teixeira teria interesse em contratar Elano para ser auxiliar técnico fixo do time da Vila Belmiro.

O Cruzeiro também fez uma reunião com o treinador, através de Paulo André, amigo íntimo de Carpini, mas as conversas não evoluíram. A decisão foi continuar o trabalho no Juventude, que terá um ano extenso em 2024, ainda mais com a empolgação de ter retornado à elite do futebol nacional – o time de Caxias do Sul foi o vice-campeão.

Carpini tem contrato com o Juventude até o final de 2024 e uma multa rescisória no valor de R$ 1 milhão. O fato de ter que arcar com a multa não agradou a diretoria do Santos, sendo esse mais um dos empecilhos para o acerto final.

