Carpini exalta momento do São Paulo e minimiza derrota para a Ponte Preta

O São Paulo sofreu sua primeira derrota na temporada do Campeonato Paulista neste sábado, em partida contra a Ponte Preta, que venceu por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Apesar da derrota, o time do Morumbi segue na liderança do Grupo D, com 13 pontos, e mantém-se como um dos favoritos na competição estadual. No entanto, a partida deixou alguns questionamentos, especialmente após as declarações do técnico Thiago Carpini, que comentou sobre o desempenho da equipe e as condições do jogo. Mesmo com o revés, o treinador exaltou o grupo e o clube.

“A gente aqui não tem dúvidas. O São Paulo é forte. O São Paulo vai fazer uma boa competição. Vai ter dificuldades. Vai ganhar. Vai perder. Mas, a gente tem muita convicção no que está sendo feito”, disse.

Em suas falas, Carpini destacou também o desenvolvimento da partida, ressaltando que o primeiro tempo foi dominado pelo São Paulo. “O primeiro tempo foi do São Paulo, mas em um jogo de uma diversidade dessa, quem saísse na frente levaria uma vantagem”, afirmou o técnico. No entanto, ele reconheceu que a Ponte Preta soube esperar as oportunidades e se aproveitar dos erros do Tricolor.

Carpini também mencionou as condições do gramado e da iluminação, apontando que, embora não tenham sido determinantes para a derrota, merecem destaque. “O gramado era irregular, alto, os jogadores reclamaram da iluminação. Isso não causou a derrota, mas merece destaque”, disse.

O técnico ainda se mostrou sereno e destacou a necessidade de adaptação às condições de jogo fora de casa, que é algo a ser trabalhado pelo elenco tricolor. “A derrota era inevitável, ia acontecer em algum momento, mas isso não muda nossas convicções sobre o trabalho”, enfatizou Carpini. Ele também abordou as lesões de Wellington Rato e Galoppo, que comprometeram o plano de jogo da equipe. “O Galoppo sentiu esse incômodo, ameaçou sair e segurou, e o Rato também sentiu. O atleta não quer sair, mas não entrega tudo aquilo que ele tem pra entregar”, explicou.

Apesar do resultado negativo, Carpini enfatizou a importância de olhar para frente e focar nos próximos desafios. “A gente segue com as nossas convicções. Vamos entrar para uma semana muito importante. Assim como ficou para trás a nossa campanha de invencibilidade, o clássico contra o Corinthians, o título da Supercopa… Esse jogo já ficou para trás. Agora, a gente passa a focar nosso trabalho em cima do Santos na quarta-feira”, ressaltou o treinador.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Santos, no Morumbi, em busca da recuperação na competição. Enquanto isso, a Ponte Preta enfrentará o Red Bull Bragantino, também na quarta-feira, fora de casa.

