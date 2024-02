Carpini confirma que São Paulo vai inscrever James Rodríguez no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/02/2024 - 21:49 Para compartilhar:

O técnico Thiago Carpini confirmou neste domingo, após o empate do São Paulo com o Guarani por 1 a 1, que o clube vai inscrever James Rodríguez no Paulistão. O meia-atacante colombiano vai ocupar a vaga de Luiz Gustavo, que está machucado e não deve voltar ao time até o fim do Estadual.

“O Luiz teve uma lesão detectada e o prazo de recuperação passa o período da competição. Amanhã (segunda-feira) devemos tomar as providências burocráticas para fazer a troca do atleta. Espero que seja reforço para o São Paulo, que ele entenda que temos os processos aqui dentro e que ele seja mais um para nos ajudar”, disse o treinador.

“Existe uma hierarquia aqui, acima de tudo a instituição, o ambiente, e ele entendeu isso. Mesmo quando manifestou interesse de não estar no clube, nunca criou problema, sempre cumprir suas obrigações, tem astral bom. Esperamos que nos ajude em algum momento da competição dentro de campo.”

Carpini contou como foi a reaproximação com o colombiano, que decidiu permanecer no clube após demonstrar interesse em buscar outro destino nas últimas semanas. “O contato foi ele que fez comigo, posteriormente com o grupo e acho que, antes de tudo isso, com a diretoria. Ele se desculpou por não ter ido a Belo Horizonte, achei muito nobre isso da parte dele, ele sabe que errou, apesar de ter sinalizado de que não queria mais permanecer no clube. Respeitamos isso”, disse o treinador, referindo-se à ausência do jogador na disputa da Supercopa do Brasil, na capital mineira, no início do mês.

“Queremos sempre trabalhar com quem quer trabalhar no São Paulo. Acho que ele entendeu que temos um bom ambiente no São Paulo e que temos um ano promissor pela frente, pelo trabalho que estamos construindo. Passa pelo início do Paulistão, pelo título da Supercopa do Brasil. Acho que tudo isso talvez isso tenha despertado nele a vontade e o desejo de permanecer. Ele se desculpou com os atletas, é um cara de capacidade técnica indiscutível. Claro que perdeu-se um período de preparação, vamos avaliar em que estágio está, por mais que tenha feito uma semana de treinamentos muito boa.”

Com a decisão da diretoria em inscrever James no Paulistão, o colombiano já deve estar à disposição do técnico na quarta-feira, na partida contra a Inter de Limeira, em Brasília. O jogo é atrasado, em razão da disputa da Supercopa do Brasil.

Em relação ao frustrante empate com o Guarani, uma das piores equipes do Paulistão neste momento, Carpini afirmou que o placar não foi justo em Campinas. “Hoje tivemos cruzamentos, 22 finalizações, posse de bola. O São Paulo foi melhor em tudo, mas não conseguimos o principal, que era a vitória. O jogo nos mostra direções para o decorrer da temporada, mas damos toda atenção ao Paulistão.”

O técnico indicou que a sequência de quatro jogos sem vencer no Estadual não é motivo de maior preocupação. “É um momento em que as coisas estão oscilando de maneira negativa, mas não tem desespero. Vamos seguir a mesma linha de trabalho e nos preparar bem para fazer um grande jogo, que vai igualar as rodadas, e depois jogar as duas partidas finais (da primeira fase do Estadual)”, afirmou.

