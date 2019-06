Carolinie Figueiredo posa nua e filosofa: “Resgatar a autonomia do nosso corpo”

View this post on Instagram

Hoje 21:00: Descolonizar seu CORPO-MULHER de todas as limitações. As potências e os desafios de habitar nosso corpo de mulher. Resgatar a autonomia do nosso corpo, da nossa existência como mulher além dos papéis sociais que nos são impostos: de ser mãe, esposa, filha, avó. Quem somos nós além desse servir? . . HABITAR nosso corpo de mulher trazendo significância pro nosso território. Que decisões nos pertencem e quais reproduzimos ? . . Hoje eu e a minha amiga, irma, professora e caminhante Morena Cardoso vamos estar juntas aqui no insta . Ela fundou o projeto @danzamedicina e quem me conhece sabe da importância da existência dela na formação do meu ser. . . Hoje vamos falar sobre As potências e desafios de habitar seu CORPO-MULHER. . . . Sobre tomar as rédeas da própria vida rumo a viver da nossa potência, do nosso corpo pulsante! . . . Já da pra sentir a força desse encontro feminino, feminista, vivo, ancestral e forte!!!! Morena nos convoca nosso arquétipo de força e sustentação. Nos convida a desenhar nossos sonhos com beleza no aqui e agora. . Diga ✨🔥 sim se você vem e marca aqui embaixo 3 mulher FODAAS pra estar conosco agora . Já estou sentindo a força daqui ! 🙏🏽 deixa aqui embaixo suas sugestões de perguntas 📸 @fernandahavana