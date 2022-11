Caroline Garcia derrota Aryna Sabalenka e é campeã do WTA Finals

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2022 - 1:00 Compartilhe

Em um jogo disputado com muita técnica e ótimos saques, a francesa Caroline Garcia conquistou o título do WTA Finals, nesta segunda-feira, em Fort Worth, nos Estados Unidos, ao derrotar a bielo-russa Aryna Sabalenka, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1h41 de jogo.

O primeiro set foi extremamente equilibrado, com pontos disputados rapidamente. Sabalenka teve grande aproveitamento do segundo saque, enquanto Garcia, o melhor saque do tênis feminino atual, mostrou força e consistência nesta sua característica.

Com isso, a disputa foi no tie-break. Sabalenka conseguiu um mini break no primeiro ponto, mas Garcia conseguiu devolver na sequência e abriu depois para 4/2 em um erro da bielo-russa, que também cometeu dupla falta. Com 5/2, Garcia acertou um ace e ficou a ponto do set.

Mas Sabalenka evitou o primeiro set point e confirmou seu saque, alcançando 6/4, mas cometeu dupla falta e deu de graça a vitória no primeiro set para a francesa (7/4), após 56 minutos de muita disputa.

E o segundo set começou totalmente diferente. Garcia voltou devolvendo muito bem o saque da Sabalenka e já conseguiu a primeira quebra de serviço do jogo.

Nervosa, Sabalenka quase quebrou a raquete no chão, ao ver Garcia fazer 2/0, depois, mais calma, sacou bem e diminuiu a vantagem da francesa para 2/1.

O problema para Sabalenka foi o ritmo intenso de Garcia, que voltou a quebrar o saque da bielo-russa e ganhou três games seguidos (4/2). Daí até o final, as tenistas mantiveram seus serviços e a vitória ficou para Garcia, após 1h41 de jogo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias