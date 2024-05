Carolina Portaluppi compartilha vídeo do pai, Renato Gaúcho, sendo resgatado no RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 9:03 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 6, Carolina Portaluppi tranquilizou os seguidores ao compartilhar um vídeo do pai, Renato Gaúcho, sendo resgatado por uma equipe no Rio Grande do Sul. O treinador estava ilhado no hotel onde mora em Porto Alegre por conta das fortes chuvas que atingem o sul do País.

Em um post, ela contou que o pai está seguro. “Estou postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus, obrigada, não estou em contato com ele porque ele está sem telefone. Obrigada quem está me dando notícias por aqui”, escreveu na legenda.

Segundo a influenciadora, o local estava sem energia elétrica e a bateria do celular de Renato estava acabando, impossibilitando contato com ele.