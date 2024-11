Carolina Ferraz rebate críticas sobre emagrecimento: ‘Me achando maravilhosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A atriz Carolina Ferraz, de 56 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em que rebateu as críticas que tem recebido sobre o seu processo de emagrecimento.

“A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Hoje, estou com 60 kg e tô ótima, me sentindo muito bem”, disse.

“Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem”, completou. A atriz ainda desabafou sobre a pressão para tentar agradar a todos. “Se a gente engorda, tá feia porque está gorda; se emagrece, tá feia porque está magra; se envelhece, tá feia porque está velha. Eu estou bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Estou feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa”, afirmou.

Na legenda da publicação, Carolina Ferraz acrescentou que “a gente emagrece, a gente envelhece, a gente engorda, a gente tem menopausa, a gente amadurece… E a vida segue. Beijo grande”.