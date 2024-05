Carolina Ferraz diz estar feliz com a maturidade: ‘Vivo minha vida muito bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Carolina Ferraz está muito bem resolvida consigo mesma, aos 56 anos. Atriz e apresentadora, ela declarou não se preocupar em se produzir muito para sair de casa.

Nesta terça-feira, 14, a artista esteve presente no lançamento do livro “Senhora do Meu Destino”, da também atriz Susana Vieira, 81, em uma livraria em São Paulo.

“Eu estou sem maquiagem. Eu estou de óculos. Eu vivo minha vida muito bem. Minha pele está bem. Eu não faço de conta que eu tenho 20 anos”, declarou ela em bate-papo para o site da revista Caras.

“Eu estou feliz, sabe? Minha vida está ótima, e é isso. Agora, que venham os netos”, disse.

Carolina falou, ainda, sobre a possibilidade de deslizar nos trabalhos como atriz.

“Na verdade, eu acho que estou migrando de uma área para outra. Eu acredito que preciso mergulhar agora nessa função, até mesmo para eu entender melhor [sobre jornalismo], amadurecer mais, me tornar uma apresentadora melhor, mas eu amo atuar. Eu só não quero mais fazer novelas!”, garantiu.

A famosa está afastada da atuação desde 2016 e atualmente apresenta o ”Domingo Espetacular” (Record TV).

Na Globo, ela trabalhou em novelas de sucesso, como Por Amor (1997), Pecado Capital (1998), Kubanacan (2003), Belíssima (2005) e Avenida Brasil (2012). Foi com a personagem Norma Gusmão, de Beleza Pura (2008), que Carolina rendeu o meme “Eu sou rica. Rica!”, que viralizou nas redes sociais.

Carolina é mãe de Isabel, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o médico Marcelo Marins, e de Valentina, de 29, com o diretor Mário Cohen.

