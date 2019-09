Carolina Dieckmann teve mais uma vez problemas com suas contas na internet. Um hacker da Turquia invadiu as contas da atriz e mudou senhas. Num relato nas redes sociais nesta sexta-feira, Carol pediu auxílio ao Google para resolver o caso. Ela contou sobre o episódio para seus seguidores enquanto estava dando um toque no visual pelas mãos de Edriana Cabral. Veja o vídeo: