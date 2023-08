Carolina Dieckmann surge esvoaçante em cliques na Grécia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 0:01 Compartilhe

Carolina Dieckmann usou o Instagram nesta segunda-feira, 21, para compartilhar registros encantadores de seus dias de folga. De férias desde o fim das gravações de “Vai na Fé“, em julho, a atriz curte uma temporada de verão na Grécia.

Na rede social, ela compartilhou sequências de cliques na praia e fazendo topless. Na legenda de uma das publicações, poetizou: “Um biscoito pra Greece que não proíbe o topless. Das águas transparentes que mais parecem pedras preciosas, chão de conchinhas que fazem cafuné no pé, romãs no meio do nada, gatos de rua mais dóceis do mundo, o Aperol mais delicioso, o sol mais laranja, um peixe que desmancha na boca, um luar que meu Deus do céu…”

Os cliques foram feitos na ilha de Antiparos, a 159 km da capital Atenas.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias