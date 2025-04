Carolina Dieckmann revela ter perdido papéis na carreira por ter ‘cara de rica’

Carolina Dieckmann, 46, atualmente no ar em ‘Vale Tudo’, da TV Globo, como Leila, revelou que já perdeu ótimo papeis por ter “cara de rica”, o que classificou como uma uma forma de preconceito.

Em entrevista ao “Conversa Vai, Conversa Vem” do jornal O Globo, a atriz explicou que atualmente sua aparência tem lhe tirado mais oportunidades do que no inicio da carreira: “Me fechou muitas portas, não é um papinho. No começo realmente me abriu portas, eu comecei como modelo. Era óbvio que eu estava em um padrão”.

“Mas agora, eu já perdi alguns papeis. Tem uma história ótima de um teste que eu ia fazer para uma personagem que que seria uma cozinheira da comunidade, mas o autor falou: ‘não, não tem cara’ [de cozinheira]”, completou.

Mesmo após tentar mudar sua aparência, ela contou que o diretor manteve a negativa: “Eu pintei o cabelo de castanho, coloquei uma lente, botei um aplique, tentei ir para algum estereótipo para fazer outro, mas ele falou ‘não’. Por que não tenho cara de cozinheira de comunidade? Por que não pode ter uma pessoa como eu na comunidade?”.

Durante o relato, Dieckmann revelou que também já recebeu uma recusa por ser “muito colorida”: “Recentemente, teve outro papel, que não posso falar, mas era isso… [Falaram]: ‘você é colorida demais, a gente quer uma pessoa menos colorida’. Falei: ‘não tem nada que a gente possa fazer?’ Disseram: ‘Não, porque aí complica, você é muito colorida'”.

Carol finalizou o assunto dizendo que esse tipo de estereótipo pode ser classificado como preconceito: “Então, sim, beleza fecha portas e abre outras. Mas é muito preconceituoso ter cara de rica. Olhar para mim e falar: ‘ela tem cara de rica’. O que quer dizer com isso? Que rico tem que ser loiro de olho azul, ter nariz arrebitado? Nesse mundo que a gente está vivendo, onde tudo é visto e são muitos preconceitos, isso também é um preconceito”.

Repercussão

O trecho da entrevista logo viralizou nas redes sociais, com internautas criticando o posicionamento da atriz. “O que mais me choca é esse ego de abertamente afirmar ser mais bonita do que todas as mulheres que ficaram com o papel”, comentou uma pessoa. “Nossa, coitadinha”, ironizou uma segunda. “Que tragedia”, comentou ainda uma terceira.

Após os comentários, Carolina utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para fazer um desabafo sobre julgamentos baseados na aparência.

“Preconceito é uma atitude de juízo prévio, uma forma de pensar negativamente sobre alguém… É um julgamento baseado em estereótipos e crenças pré-concebidas”, afirmou.

