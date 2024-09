Carolina Dieckmann revela o motivo de estar mais magra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 21:10 Para compartilhar:

Em conversa com os seguidores nesta quarta-feira, 25, Carolina Dieckmann revelou que emagreceu por conta de seu novo trabalho, o filme Pequenas Criaturas. Em sua conta no Instagram, a atriz estava respondendo alguns comentários, entre eles o motivo pelo qual ela “estar tão magra” e se ela gostava de se ver assim.

Dieckmann, então, explicou que tomou a decisão de perder peso pois gosta de fazer uma imersão em cada novo papel. “Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas [a personagem] era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela. É a maneira como me entrego para o meu trabalho”, explicou.

Ela também pontuou que nem sempre viu beleza nela mesma e que a autoestima foi sendo construída ao longo dos anos. “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo ‘caramba, fiquei gata’. Mas é um estado, não uma coisa de ser. No geral, não fico prestando tanta atenção nisso”, disse.

“E acho que tem muito a ver com o nosso astral essa coisa da beleza. Tem coisas que acho muito bonitas, e quando eu reconheço em mim, eu gosto. Mas me achar linda em qualquer dia, não”, finalizou.

A história do filme narra um futuro distópico, em que uma mulher acaba ficando sozinha com os filhos após o marido fazer uma viagem de trabalho. A produção ainda não tem data de estreia e foi toda filmada em Brasília.