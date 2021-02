Carolina Dieckmann revela não se pesar há anos como segredo de sua juventude

No ar com a reprise de “Laços de Família”, Carolina Dieckmann resolveu revelar seu segredo para parecer sempre jovem. A atriz parece não ter envelhecido desde a primeira exibição da novela, no começo dos anos 2000. Uma fã perguntou qual era a “fórmula” da juventude, e Carol foi enfática: ser saudável.

“Acho que é ter uma vida saudável. E vida saudável não é só comer saudável ou fazer exercícios regularmente. É cuidar da cabeça, do coração, dos sentimentos, das sinergias. Tudo isso”, começou em um vídeo nos stories. “Minha altura é 1,65m, mas eu falo 1,60m, porque não precisa, né? Agora, o meu peso… eu não lembro nem quando foi a última vez que eu subi em uma balança. Ainda bem, né?”, completou a atriz.

