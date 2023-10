Carolina Dieckmann rebate acusação de grosseria: ‘Me sentindo invadida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2023 - 20:52 Compartilhe

Carolina Dieckmann usou o Instagram nesta sexta-feira, 13, para rebater uma astróloga, conhecida como Mônica dos Anjos, que a acusou de grosseria. Segundo a mulher, a situação teria ocorrido nos bastidores de uma gravação para o programa da Xuxa.

Apesar de não recordar do episódio, a atriz rebateu a exposição. “Nem me lembro da última vez que fui ao programa da Xuxa. Faz uns 20 anos, talvez? Não sei! Enfim, uma história muito antiga. Se há 20 anos eu a tratei de um jeito que ela não gostou, talvez tenha me sentido invadida. Enfim, não posso dizer que não aconteceu, mas não lembro”, respondeu.

Por fim, Carol também afinetou a atitude de Mônica de falar sobre sua espiritualidade: “Seus anjos todos devem estar aí do seu lado se perguntando: será que esse é o jeito mais legal de você agir? Você que diz que eu, Daniel, Daniela Mercury e sei lá mais quem, porque não vi todos os seus vídeos, devemos melhorar espiritualmente, será que você também não precisa melhorar espiritualmente?”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias