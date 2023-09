Carolina Dieckmann reage ao relato de Marcos Frota sobre morte da esposa: ‘História muito linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 20:13 Compartilhe

A atriz Carolina Dieckmann reagiu à publicação de seu ex-marido, o também ator Marcos Frota, em que ele relembrou sua primeira mulher e de como contou aos filhos sobre a morte dela.

Frota fez uma postagem do vídeo de sua participação no programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, do GNT, que foi ao ar na última terça-feira (19).

Durante o programa, o ator relembrou que deu notícia da morte da esposa, Cibelle Ferreira, para seus filhos com a ajuda do cantor José Augusto, seu grande amigo.

Dieckmann não escondeu a emoção ao ver o vídeo do relato e deixou um comentário carinhoso ao ex.

“Essa história é muito linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo”, declarou ela nos comentários.

Carolina e Marcos já foram casados e juntos tiveram um filho, Davi.

Na atração comandada por Fabio Porchat, Frota contou que a esposa, mãe dos seus três filhos mais velhos, faleceu em um trágico acidente de carro na frente da casa da família.

“Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre. Eu falei: ‘Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar pras crianças’. Ele falou: ‘você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos'”, relembrou.

Para Frota, aquela frase foi fundamental para que ele seguisse em frente. “Naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família tinha, na verdade, tudo pra ser um grande presente. A gente que é pai sabe a presença do pai, a força, o controle, o domínio… mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar esse amor. Aquele amor incondicional, que você dá e não espera nada em troca. É completamente diferente, é compassível, é humilde, é silencioso, é delicado”, disse o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias