Carolina Dieckmann encontra Preta Gil após alta hospitalar da cantora: ‘Amor’

Carolina Dieckmann, 46 anos, comemorou reencontro com Preta Gil, 50, após a cantora receber alta hospitalar. Nesta terça-feira, 18, a atriz compartilhou clique cercada por amigos e fez declaração à filha de Gilberto Gil.

Preta, que segue em tratamento oncológico, foi internada na UTI, em Salvador, após o Carnaval, com infecção urinária. Ela recebeu alta na última sexta-feira, 14, após uma semana no hospital.

A atriz fez uma selfie para registrar o momento. No clique aparecem a cantora, o apresentador Gominho e outros amigos.

“Foi aqui que me pediram uma foto do AMOR… pois não é que consegui, olha aí”, celebrou a atriz na legenda da postagem, no Feed do Instagram.

Nos comentários, a filha de Gilberto Gil retribuiu o carinho da amiga.

“Amooooo”, escreveu ela, que logo recebeu resposta da atriz.

“Como vc tá linda e iluminada”, elogiou Dieckmann.