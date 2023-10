Carolina Dieckmann critica comparações com mulheres mais jovens: ‘Etarismo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 16:02 Compartilhe

A atriz Carolina Dieckmann, 45 anos, mostrou que é contra competições desnecessárias. Ela usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 4, para rebater comentários no Instagram fazendo comparações entre ela e mulheres mais jovens, e que acabou repercutindo na web.

A artista verificou uma publicação afirmando que ela estava “muito melhor do que mulheres mais novas”. O ‘elogio’ não foi bem visto e Carol tratou de explicar o porquê.

“Eu vi que muitos de vocês me marcaram em uma publicação [dizendo] que eu e uma outra moça estamos ‘muito melhores que muita novinha estando com 40, 50 anos’. Eu vim aqui falar, porque costumo curtir as publicações que me marcam como maneira de dizer que eu vi”, começou ela em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

“Mas eu estava olhando essa aqui e pensei ‘isso aqui não está legal’, tá me usando para comparar com mulheres (…) Esse tipo de comentário, que a gente hoje sabe que o nome disso é etarismo, não serve para nada, embora eu saiba que a pessoa que faz esse tipo de comentário quer elogiar”, observou ela.

Dieckmann aproveitou o tema e revelou não gostar de competições, pois desde muito jovem se viu comparada a outras pessoas. A atriz destacou que não deseja competir com ninguém e, ao final do desabafo, compartilhou um story em que manda um recado sobre a importância da coletividade: “Juntas somos – e sempre seremos – mais fortes.”

