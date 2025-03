Carolina Dieckmann brinca sobre papel em ‘Vale Tudo’: ‘Quero fazer uma sonsa’

Carolina Dieckmann não esconde a empolgação de abrir os trabalhos no remake de “Vale Tudo”, que estreia no dia 31 de março na faixa das 21h da TV Globo.

A atriz dará vida à Leila, personagem que foi de Cássia Kis na versão original da trama, de 1988. Para quem não assistiu ao folhetim na época, Leila foi a grande assassina de Odete Roitman, vilã interpretada por Beatriz Segall, e que agora viverá na pele de Débora Bloch.

Porém, no que depender de Carol, a sua versão da personagem promete muito mais desta vez.

“A minha Leila, amor, a minha Leila vai ser babadeira, porque a minha Leila é sonsa. A minha Leila é uma mulher com muitas camadas, com muita possibilidade. Eu acho assim, de tudo que a Leila fez em 1988, eu estou dando uma volta de 360”, brinca ela, empolgada, em entrevista à IstoÉ Gente, durante festa de lançamento do remake, no Rio de Janeiro.

“Ela pode fazer tudo o que ela fez e mais a outra metade inteira do mundo. Eu estou fazendo [a personagem] de um jeito que qualquer coisa que ela faça, a gente depois pensa: ‘ela era capaz, eu sabia que ela não prestava’, ou então, ‘eu sabia que ela ia fazer isso’. Eu quero que a gente imagine ela fazendo qualquer coisa”, completa.

Embora Dieckmann saiba da pressão em torno da pergunta “quem matou Odete Roitman?”, crime que chegou a uma solução quando a sua personagem foi desmascarada, a artista disse que não está preocupada com a expectativa para que o assassinato aconteça novamente.

“Não estou torcendo por isso. Eu estou torcendo para ela ser sonsa. Quero fazer uma personagem sonsa”, afirma ela, categoricamente.

Ao ser questionada sobre comparações que possam surgir com Cássia Kis, Carol diz: “Não [estou preocupada com isso], não. Estou de ótima, estou de ótima”.