Carolina Dieckman revela talentos ocultos e fala sobre lançamento de coleção: ‘Eu sempre gostei de ilustrar’

Carolina Dieckmann, 46 anos, resolveu convocar a mulhererada a soltar as suas feras e lançou uma coleção inspirada da tendência animal print, com estampas desenhadas por ela. A artista apresentou suas novas peças, produzida em parceria com uma marca de roupas, durante evento no shopping Leblon, no Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira, 3, quando conversou com o site IstoÉ Gente e falou sobre outros talentos ocultos.

Conhecida por papéis marcantes nas novelas, Carol agora revela um talento que estava oculto do grande público, mas que já era conhecido por amigos mais próximos: a arte de ilustrar e criar desenhos. Essa é a segunda vez que a atriz produz uma coleção que leva a alma feminina para peças de vestuário.

“Eu comecei a desenhar muito pequena. E sempre gostei de ilustrar as coisas que eu escrevo. E eu escrevo desde muito nova, Eu sempre gostei de escrever carta, bilhete de natal. É uma coisa que eu sempre fiz. Eu achava as minhas ilustrações tão íntimas que eu não tinha muita coragem de colocar para fora”, disse ela, que recebeu o incentivo de um amigo para expor suas criações.

“Um grande amigo falou: ‘Carol, para ser boba, você tem que começar a mostrar, seus desenhos são lindos, eles falam tanto de você, é uma expressão de sua alma’”, relembrou ela, que acabou seguindo o conselho.

A coleção Soul Onça Lôra faz referência à atriz e um trocadilho do ser felina e ter a alma animal. A linha de peças conta com camisetas, tênis, short, calça, boné, jeans, vestido e saia, produzidos a partir dos desenhos de Carol.

