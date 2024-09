Carol Santiago vence os 100m livre S12 e conquista seu terceiro ouro nos Jogos Paralimpícos Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2024 - 13:21 Para compartilhar:

Depois de fazer história ao se tornar a maior campeã paralímpica da história do Brasil, Maria Carolina Santiago segue dando show nas piscinas parisienses. Nesta quarta-feira, 04, a nadadora de 39 anos disputou a final dos 100m livre S12 (nadadores com deficiência visual) e venceu novamente sem dar chance para as adversárias.

Em uma prova impecável, Carol Santiago garantiu mais uma medalha de ouro, sua terceira em Paris e sua sexta em Jogos Paralímpicos. Favorita ao título, Carol avançou à decisão com a melhor marca e manteve sua performance, vencendo a prova com o tempo de 59s30.

Anna Stetsenko, da Ucrânia, fez 1min00s39 e garantiu a prata. Ayano Tsujiuchi, do Japão, fez a prova em 1min01s05, levando o bronze e completando o pódio.

A também brasileira Lucilene Sousa terminou a disputa na sexta colocação. A medalhista de prata em Tóquio 2020 no revezamento 4×100 misto finalizou a prova com o tempo de 1min02547

Apesar de já ter conquistado três ouros em Paris, Carol seguirá em busca de mais pódios. Ainda nesta quarta-feira a brasileira disputará revezamento misto 4x100m 49 pontos, prova que encerrará a participação brasileira no dia.