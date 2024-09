Carol Santiago conquista a prata em sua despedida dos Jogos Paralímpicos Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 05, a maior campeã paralímpica do Brasil, Carol Santiago, voltou às piscinas de Paris para disputar sua última prova. Na final dos 100 m peito SB12 (nadadores com deficiência visual), a brasileira terminou com o segundo melhor tempo e conquistou a medalha de prata, garantindo seu quinto pódio na França.

Santiago, que já havia conquistado três ouros e uma prata em Paris, enfrentou a alemã Elena Krawzow, campeã mundial em 2023 e que confirmou seu favoritismo, conquistando o ouro e, de quebra, batendo o recorde mundial com o tempo de 1:12.54. O pódio foi completado pela chinesa J.T. Zheng, que ficou com o bronze.

Essa foi a última prova de Carol Santiago nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Ela encerra sua participação com 5 medalhas, três ouros e duas pratas. Com 5 medalhas em Tóquio 2020, sendo três ouros, uma prata e um bronze, Santiago acumula 10 medalhas paralímpicas e se consagra como uma dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro.