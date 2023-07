Carol Roberto lança segunda faixa do EP Metamorfose

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 10:54 Compartilhe

A jovem artista Carol Roberto decidiu compartilhar mais uma vez suas experiências e sentimentos por meio da música. Pensando nisso, preparou um projeto completo para lançar ao longo de 2023, intitulado “METAMORFOSE”, com quatro músicas. Nesta quarta-feira, 26, chega nas plataformas digitais o segundo projeto audiovisual “Sou Muito Mais Eu”, que foi gravado na capital paulista.

“‘Sou Muito Mais Eu’ foi gravada em um lugar super fofo, na PikurruchA’S, uma loja de brigadeiros gourmet encantador! No clipe, a princípio, as pessoas podem pensar que será algo bem típico de escola, mas a verdadeira mensagem é extremamente forte e fala sobre autenticidade e empoderamento. Meus amigos participaram do vídeo e eles arrasaram, entrando completamente no personagem”, conta.

A história do clipe se passa em uma cafeteria decorada em tons de rosa, onde todos aparentam ser iguais, conversando baixinho e seguindo as etiquetas sociais. Mas, quando Carol chega, está completamente diferente, com uma pegada mais street, sendo ela mesma, bem original, o que acaba contagiando todo mundo no final.

“Esse clipe tem tudo a ver com a transformação que a Carol está vivendo. Ela já vai completar dezoito anos e então a gente está em um momento de fazer essa transformação, de quem é a nova Carol. A música é divertida e eu pensei que isso poderia vir com uma plástica mais jovem, mais pra cima”, explica Wesley Messi, diretor artístico do projeto.

Carol não faz música sem um propósito, ela sempre está atenta ao que cada letra fala e se preocupa com a mensagem que vai passar para seu público.

“A mensagem da música é para que cada um seja autêntico, abrace sua própria originalidade e entenda que isso nos torna especiais. Nenhum grande artista chegou em algum lugar sem autenticidade, Michael Jackson, Ariana Grande, Anitta, Iza, todos conquistaram o mundo com originalidade”, afirma.

“Ser você mesmo é muito mais incrível do que tentar imitar ou ser outra pessoa. É isso que estou trazendo com esse trabalho, que todo mundo se aceite, se empodere e seja original”, conclui.

A primeira música do EP, “My Self”, também já está disponível no canal da cantora no YouTube.

