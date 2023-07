Carol Roberto comemora a volta de espetáculo ‘O Rei Leão’ ao Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 8:23 Compartilhe

No último sábado, dia 15, Carol Roberto viveu um momento emocionante no Teatro Renault, situado no bairro da Bela Vista, na capital paulista. Ela teve o privilégio de assistir a uma prévia de uma das montagens mais famosas da Broadway, “O Rei Leão”.

Para celebrar seus 25 anos de sucesso, o espetáculo que já encantou mais de 112 milhões de pessoas em todo o mundo voltou ao Brasil depois de uma década. A adaptação da trilha sonora do filme para o palco é de responsabilidade de Lebo M., e a montagem brasileira conta com um elenco de 53 atores.

Emocionada, Carol compartilhou suas impressões sobre o musical: “Esse espetáculo é perfeito, não há palavras para descrevê-lo, apenas os melhores elogios possíveis. Se eu tivesse que escolher uma palavra, diria: impecável!”.

A atriz e cantora guarda um carinho especial por essa obra global, pois em 2019, no live action de sucesso mundial “O Rei Leão”, Carol emprestou sua voz à personagem “Nala” na fase jovem. Essa foi a sua primeira experiência na dublagem, e desde então, teve a oportunidade de realizar mais trabalhos nessa área.

“O Rei Leão possui um significado profundo em minha vida. Quando saí do The Voice, fui convidada para essa dublagem e foi uma experiência incrível, marcando o início de uma jornada na dublagem e em outros projetos”, compartilha Carol com entusiasmo.

Além da empolgação com o retorno do musical, Carol também está ansiosa pelo lançamento do segundo single de seu EP autoral intitulado “Metamorfose”. A segunda faixa será disponibilizada nas plataformas de streaming na próxima semana. Preparem-se para mais um grande projeto da talentosa artista!

