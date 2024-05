Carol Portaluppi revela transtorno alimentar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 10:59 Para compartilhar:

Recentemente, Carol Portaluppi desabafou, em entrevista ao “gshow”, sobre seu transtorno alimentar. A influenciadora revelou que já teve períodos de “comer e vomitar”, sintomas clássicos de bulimia, além de se enxergar “gorda” mesmo estando abaixo do peso ideal, o que pode ser classificado como distorção de imagem.

Segundo Carol, o episódio que desencadeou sua insegurança foi quando, aos 15 anos, ao ser fotografada por uma agência de modelos do Rio de Janeiro, foi informada que precisaria emagrecer, já que seu rosto era “muito redondo”.

“Nunca contei isso para ninguém. Eu já tive problema de comer e vomitar. Já tive em vários períodos na minha vida, era uma coisa que volta e meia eu tinha. Quando me sentia muito mal, ficava um mês fazendo isso. De um tempo para cá, estou conseguindo manter um equilíbrio”, revelou ao portal.

Carol ainda revelou que os sintomas de distorção de imagem se intensificaram quando ela começou a atuar como modelo: “Começava a achar o rosto gordo, o corpo não estava bom”.

Em 2019, ela desabafou sobre o assunto no Instagram. “Antes de você comentar que eu estou linda na foto ou sobre minha barriga chapada, lê aqui: quando minha amiga tirou essa foto, eu pesava quatro quilos a menos do que eu deveria, estava totalmente mal de cabeça, não estava uma magra saudável, fazia jejum de quase dois dias”. Relembre:

Apesar de nunca ter sido diagnosticada clinicamente, Carol relembra que vomitava com frequência por se sentir mal após as refeições, mas que conseguia parar em alguns períodos. Após anos lutando contra a compulsão, a influenciadora buscou ajuda psiquiátrica e nutricional e, hoje, tenta ter uma relação mais saudável com a comida.