Carol Portaluppi exibe boa forma e filosofa: “Ousadia é ser eu mesma”

Filha do técnico Renato Gaúcho, Carol Portaluppi sempre bomba nas redes sociais. Recentemente, ela postou uma foto com um biquíni azul, mostrando ótima forma e com direito a uma mensagem filosófica na legenda.

"Ousadia é ser eu mesma onde o mundo inventa versões minhas", escreveu.

Em outra foto parecida, a garota de 24 anos fez um texto longo sobre o seu signo, Gêmeos.

“A mulher geminiana é o sonho de todo homem, pois ela consegue ter várias personalidades dentro dela. Você acorda com uma princesa te enchendo de carinho, passa o dia recebendo mensagens fogosas, no final da tarde pode ver o pôr do sol comendo a luz de velas e as onze da noite… peça perdão aos vizinhos pelo barulho”, afirmou.

“Nada pode ser igual a como foi ontem, e acho que essa é a mágica em se conviver com mulheres desse signo: você simplesmente vai sentir que a vida tem tanta diversidade quanto imaginou um dia que ela poderia ter. Acho que quem inventou aquela frase ‘vai ficar pra um café ou pra vida toda?’ foi certamente uma geminiana, sempre racional, ansiosa e controladora. AMO meu signo”, completou.

Nos comentários, os seguidores de Carol aproveitaram para elogia-la: “Lindona”, “Mulherão” e “Gata” foram algumas das mensagens.

